Seth Hinrichs wechselt von Vechta zu ratiopharm Ulm

Ulm (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat Seth Hinrichs vom Liga-Rivalen RASTA Vechta verpflichtet. Der 1,99 Meter große US-Amerikaner erhält bei den Ulmern einen Vertrag für die nächste Saison, wie sie am Dienstag mitteilten. "Talent hat jeder Spieler, doch wenn er nicht bereit ist, Opfer zu bringen, nützt ihm das Talent nichts. Seth Hinrichs ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was ein Spieler mit der richtigen Arbeitseinstellung erreichen kann", sagte Chefcoach Jaka Lakovic. Zwei Jahre hatte der 26 Jahre alte Publikumsliebling zuvor in Vechta gespielt. Die Niedersachsen hätten den Power Forward gerne gehalten.