"RASTA-Dome muss brennen": Vechta setzt auf die Fans

Vechta (dpa/lni) - RASTA Vechta setzt vor dem zweiten Halbfinale der Basketball-Bundesliga am Dienstag (20.30 Uhr) gegen den FC Bayern München einmal mehr auf seine Fans. "Der RASTA-Dome wird brennen", kündigte Vechta-Profi Robin Christen an. Das erste Aufeinandertreffen im ersten Playoff-Halbfinale der Clubgeschichte hatte das Sensationsteam aus dem Oldenburger Münsterland am Sonntag beim großen Titelfavoriten mit 88:98 verloren und liegt in der Best-of-Five-Serie mit 0:1 zurück.

"Die Fans müssen uns jetzt die Extra-Energie geben", forderte Flügelspieler Christen. Mit 3140 Zuschauern ist die heimische Arena ausverkauft. Dazu kommt das Wissen, den Meister in der regulären Saison bereits besiegt zu haben. Mit 93:75 schickten die Niedersachsen die Bayern nach Hause und fügten dem Titelanwärter eine von nur drei Niederlagen in der Hauptrunde zu. "Warum nicht noch einmal gegen die Bayern gewinnen?" fragte Christen.

Großen Respekt hat sich die Mannschaft von Trainer Pedro Calles nicht nur durch den 3:1-Sieg im Viertelfinale gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg erkämpft. Auch im ersten Match am Sonntag in München lieferte sich der kampfstarke Aufsteiger fast ein Duell auf Augenhöhe. "Sie sind ein großes Team", staunte Bayerns Top-Scorer Vladimir Lucic. "Sie sind super-aggressiv, sie fighten. Das haben sie in dieser Saison und auch gegen Bamberg gezeigt."