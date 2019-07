Publikumsliebling Seth Hinrichs verlässt RASTA Vechta

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vechta (dpa/lni) - Basketball-Profi Seth Hinrichs wechselt innerhalb der Bundesliga von RASTA Vechta zu ratiopharm Ulm. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt. Zwei Jahre spielte der 26 Jahre alte Publikumsliebling aus den USA in Vechta. "Es ist ja ganz klar, dass wir alles in unserer Macht stehende getan haben, um Seth davon zu überzeugen, weiter bei RASTA zu bleiben. Aber wenn ein Club wie ratiopharm ulm und noch andere Angebote vorliegen, dann stoßen wir mit unseren finanziellen Möglichkeiten schnell an unsere Grenzen", sagte Vechtas Clubboss Stefan Niemeyer.