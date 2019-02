Niederlage für den MBC beim Comeback von Trainer Poropat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vechta (dpa) - Die Basketballer vom Mitteldeutschen BC haben beim Comeback von Trainer Silvano Poropat noch nicht in die Erfolgsspur gefunden. Die Weißenfelser verloren am Freitag ihr Gastspiel bei Rasta Vechta mit 79:89 (42:44). Während die Niedersachsen ihren achten Bundesligasieg in Serie feierten und ihren dritten Platz festigten, rutschten die Mitteldeutschen auf den letzten Platz ab. Poropat hatte beim MBC schon vom Sommer 2011 bis zum 26. Dezember 2015 als Trainer gearbeitet.

Wie ein Abstiegskandidat präsentierten sich die Weißenfelser beim Tabellendritten jedoch nicht. Die Gäste zogen nach einem verschlafenen ersten Viertel durch einen 12:2-Lauf mit 30:29 (14.) in Front, gestalteten die Partie bis in die Schlussphase völlig offen und lagen in der 32. Minute sogar mit 69:63 vorn. Doch dann drehten die Gastgeber mit dem überragenden Austin Hollins (25 Punkte) auf und entschieden mit einem 15:2-Lauf auf 78:71 (37.) die Begegnung zu ihren Gunsten. Neben Hollins hatte Seth Hinrichs (21) den größten Anteil am Erfolg der Hausherren. Für die Weißenfelser erzielten Tremmel Darden (19) und Adika Peter-McNeilly (15) die meisten Punkte.