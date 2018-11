Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vechta (dpa/lni) - Philipp Herkenhoff vom Basketball-Bundesligisten Rasta Vechta steht vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft. Der 19 Jahre alte Forward wurde von Bundestrainer Henrik Rödl für die beiden WM-Qualifikationsspiele in Griechenland (30. November) und gegen Estland in Ludwigsburg (3. Dezember) nominiert. "Stolz und Vorfreude beschreiben meine Gefühlslage ganz gut", sagte Herkenhoff.