Basketball-Aufsteiger Vechta bleibt auf Playoff-Kurs

Vechta (dpa) - Aufsteiger RASTA Vechta bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter auf Playoff-Kurs. Die Überraschungsmannschaft gewann am Freitag gegen den Mitteldeutschen BC mit 89:79 und verdrängte nach dem achten Sieg in Serie mit 28:10-Punkten zumindest bis Samstag die EWE Baskets Oldenburg von Platz zwei. Der MBC (6:30) kassierte im ersten Spiel von Trainer-Rückkehrer Silvano Poropat die sechste Niederlage nacheinander und bleibt als Tabellenletzter in akuter Abstiegsgefahr.

Die Entscheidung fiel in einer lange Zeit ausgeglichenen Partie kurz vor dem Ende, als die Gastgeber beim Stand von 80:78 mit einem 9:1-Lauf den Heimsieg perfekt machten. Für Vechta war das US-Duo Austin Hollins (25 Punkte) und Seth Hinrichs (21) am treffsichersten.