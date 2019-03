Towers verspielen zweiten Platz und treffen auf Rostock

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tübingen (dpa/lno) - Die Basketballer der Hamburg Towers treffen im Kampf um den Einzug in das Playoff-Halbfinale auf die Rostock Seawolves. Durch die 100:104 (39:52)-Niederlage am Samstag bei den Tigers Tübingen rutschten die Hanseaten zum Abschluss der Hauptrunde noch vom zweiten auf den vierten Rang ab. Die Rostocker belegen den fünften Platz.

"Tübingen hat verdient gewonnen. Mit unserem Kampfgeist bin ich zufrieden, mit der Verteidigung überhaupt nicht. Wir waren nicht bereit", sagte Cheftrainer Mike Taylor nach dem Spiel und mahnte: "Es ist enttäuschend, nur als Vierter in die Playoffs zu gehen. Gegen Rostock müssen wir definitiv von Beginn an wach sein."

Die Gäste hatten sich kurz vor Ende der Partie auf 99:100 herangekämpft. Tübingen aber bewies in den Schlusssekunden Nervenstärke von der Freiwuflinie und machte den Erfolg perfekt. Bester Towers-Werfer war Beau Beech mit 20 Punkten.

Die Playoff-Runde gegen Rostock wird im Modus "best of five" gespielt. Die erste Partie findet am 6. April in Hamburg statt, die zweite am 9. April in Rostock, die dritte am 12. April wieder in Hamburg. Ein mögliches viertes Spiel ist für den 14. April in Rostock vorgesehen. Die fünfte Begegnung - falls notwendig - würde erneut bei den Towers angepfiffen werden.