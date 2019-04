Würzburger Basketballer vor erstem Europe-Cup-Finale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sassari (dpa/lby) - Die Basketballer von s.Oliver Würzburg bestreiten heute (20.30 Uhr) das Final-Hinspiel im Europe Cup. Die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer tritt bei Dinamo Sassari aus Sardinien an. "Sassari spielt extrem physisch und ist auch sehr schnell unterwegs", warnte Wucherer vor dem Gegner. "Ich erwarte einen intensiven Kampf", sagte Center Gabriel Olaseni. Die Würzburger bestreiten ihr erstes Finale in einer europäischen Veranstaltung. Das Rückspiel im viertrangigen Europapokal-Wettbewerb gegen das Team von Coach Gianmarco Pozzecco findet am Mittwoch kommende Woche (17.00 Uhr) in Unterfranken statt.