Hamburg Towers holen in Rostock wichtige Punkte

Rostock (dpa/lno) - Den Hamburg Towers ist im Kampf um die Playoff-Plätze in der 2. Basketball-Liga ein wichtiger Sieg gelungen. Beim Mitkonkurrenten Rostock Seawolves setzte sich dier Mannschaft von Trainer Mike Taylor am Sonntag vor der ProA-Rekordkulisse von 4579 Zuschauern mit 74:68 (36:43) durch und feierte nach zwei Niederlagen wieder einen Erfolg. Andrew Barham war mit 22 Punkten bester Werfer bei den Gästen.

"Dieses Spiel war Werbung für den deutschen Basketball. Die Kulisse in Rostock ist fantastisch. Ich bin beeindruckt, was hier aufgebaut wird, und habe viel Respekt vor dem Team der Seawolves", sagte Taylor und ergänzte: "Auf meine Mannschaft wiederum bin ich sehr stolz. Sie hat genau die Reaktion gezeigt, die ich mir nach der Enttäuschung gegen Heidelberg erwartet habe."

Am vergangenen Sonntag hatten die Hamburger gegen die MLP Academics aus Heidelberg ihre erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Nach dem Sieg in Rostock liegen die Hanseaten mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer NINERS Chemnitz auf Rang zwei. Die Rostocker sind Dritte.