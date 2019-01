Hamburg Towers gelingt in Paderborn ein Auswärtserfolg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Nach zuletzt zwei Auswärts-Niederlagen haben die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers wieder einen Sieg in der Fremde feiern können. Am Samstagabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Taylor bei den Uni Baskets Paderborn mit 98:89 (39:43) durch. Die Hamburger, die ohne Tevonn Walker (Schwellung des Auges), Malik Müller (Adduktorenprobleme) und Justus Hollatz (Sehnenriss im Finger) angetreten waren, festigten damit den zweiten Tabellenplatz. "Das war ein großer Schritt nach vorne, was unsere Auswärtsleistung betrifft. Ich bin begeistert vom Kampfgeist meiner Mannschaft, besonders im dritten Viertel haben wir mit viel Energie gespielt", betonte Taylor. Bester Werfer war Andrew Barham, der 25 Punkte erzielte.