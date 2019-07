Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ulm (dpa) - Basketball-Nationalspieler Andreas Obst wechselt zum Bundesligisten ratiopharm Ulm. Der 22 Jahre alte Shooting Guard kommt vom spanischen Club Monbus Obradoiro und erhält in Ulm einen Zweijahresvertrag, wie der Club am Montag mitteilte. "Ich freue mich wahnsinnig auf die Herausforderung in Ulm. Eine tolle Organisation, super Fans und die Möglichkeit, im EuroCup spielen zu können", sagte der erste Neuzugang der Ulmer für die kommende Saison.