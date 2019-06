Bayern-Geschäftsführer Pesic lobt ALBA Berlin vor Finalserie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic hat vor dem Playoff-Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft den Kampfgeist von ALBA Berlin gelobt. "Wenn du denkst, du hast die Hand drauf, passiert auf einmal irgendetwas. Innerhalb von zwei, drei Angriffen sind sie sofort wieder im Spiel oder ziehen davon. Deshalb spielt die Verteidigung bei uns in dieser Serie eine so große Rolle", sagte Pesic vor dem Auftakt der "Best of Five"-Serie am Sonntag (18.00 Uhr) in München und verglich die Berliner in ihrer Spielweise mit Halbfinal-Rivale RASTA Vechta. "Sie spielen einfach unbekümmert."

Pesic freut sich auf die prickelnde Finalserie. "Ein Endspiel gegen ALBA ist immer etwas Besonderes, es werden interessante Endspiele", meinte der 42-Jährige am Donnerstag. Die Münchner kämpfen gegen Berlin zum dritten Mal seit 2014 um den Titel. 2014 und in der vergangenen Saison waren die Bayern erfolgreich. "Ich bin total optimistisch", sagte Pesic, die Bayern-Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic müsse aber ihr Leistungsmaximum abrufen.