RASTA Vechta startet in Basketball-Champions-League

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mies (dpa/lni) - Die Basketball-Bundesligisten RASTA Vechta und Brose Bamberg starten in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Champions League. Auch die Telekom Baskets Bonn können noch auf die Teilnahme hoffen. Die Rheinländer müssen allerdings noch eine Qualifikationsrunde überstehen. Dies teilte die Champions League am Freitag mit. Der Sieger des Wettbewerbs erhält erneut ein Preisgeld in Höhe von einer Million Euro. Bamberg erreichte in der vergangenen Spielzeit das Final Four und wurde Vierter. Vechta startet erstmals in einem Europapokal-Wettbewerb.