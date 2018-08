Präsident: Keine Pläne für weniger Clubs in BBL

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Für die Basketball-Bundesliga (BBL) ist eine reduzierte Anzahl von Clubs momentan kein Thema. "Es gibt von Ligaseite aus keine Ambitionen und konkrete Maßnahmen, die Liga in absehbarer Zeit zu verkleinern, sofern die 18 Clubs die Vorgaben erfüllen", sagte BBL-Präsident Alexander Reil in einem Interview der "Ludwigsburger Kreiszeitung" (Dienstag).

Reil erklärte weiter: "Die Größe unserer Liga muss abhängig davon sein, wie viele Standorte professionell und mit einem gewissen Anspruch daran teilnehmen können." Ob dies 18 oder nur 16 Mannschaften sind, sei egal. Ab der Saison 2019/2020 müssen die Erstligisten ein Budget von mindestens drei Millionen Euro vorweisen. Damit wurde der Pflicht-Etat für die Teilnahme an der höchsten deutschen Spielklasse um eine Million Euro erhöht.

Die Zahl der internationalen Spiele in den vier europäischen Wettbewerben kritisierte Reil als zu hoch. "Wir sind in einem System, in dem weit, weit weniger Geld steckt als im Fußball. Aber wir haben mehr Spiele. Ich verstehe gar nicht, warum", sagte er.

In seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg dämpfte Reil die Erwartungen vor der Ende September beginnenden Saison. "Wir wollen versuchen, wieder unter die ersten Acht zu kommen. International ist das erste Ziel, die Gruppenphase der Champions League zu überstehen", sagte der Basketball-Funktionär.