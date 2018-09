MHP Riesen Ludwigsburg wochenlang ohne verletzten Klassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg müssen in den kommenden Wochen auf Center Owen Klassen verzichten. Der 26-jährige Kanadier habe sich den Daumen gebrochen, teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Wann Klassen wieder zur Verfügung steht, sei noch unklar. Beim Start in die neue Bundesliga-Saison am 29. September gegen die Fraport Skyliners wird Klassen aber definitiv ausfallen, möglicherweise wird der Club laut seiner Mitteilung bis dahin noch einen Ersatz verpflichten.

Für den ebenfalls verletzten Aufbauspieler Konstantin Klein haben die Riesen bereits eine Alternative gefunden. Der US-Amerikaner Jordon Crawford erhält nach überzeugenden Auftritten in Training und Testspielen einen Vertrag bis Ende November, im Anschluss besteht die Option auf eine Verlängerung bis zum Saisonende.