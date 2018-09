Ludwigsburg holt US-Basketball-Profi Mbakwe zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa) - US-Amerikaner Trevor Mbakwe kehrt in die Basketball-Bundesliga zurück und wechselt zu den MHP Riesen Ludwigsburg. Der 29 Jahre alte Center erhielt nach Vereinsangaben vom Mittwoch einen Einjahresvertrag. Der 2,07 Meter große Mbakwe hatte in der Saison 2014/15 mit Brose Bamberg Meisterschaft und Pokal gewonnen und spielte seitdem in Tel Avaiv, St. Petersburg und Turin. Die Ludwigsburger starten am Samstag mit einem Spiel gegen die Fraport Skyliners in die Saison.