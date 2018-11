Klein der nächste Verletzte bei den MHP Riesen Ludwigsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa) - Die Verletzungssorgen des Basketball- Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg werden immer größer. Konstantin Klein wird den Schwaben wegen eines Innenbandrisses im linken Knie für unbestimmte Zeit fehlen, wie der Club am Montag mitteilte. "Die Verletzung von Konsti ist sehr unglücklich. Nach seinem Knochenbruch ist dies nun schon die zweite Verletzung, welche er in dieser Saison erleidet", sagte Trainer John Patrick. Der 27-Jährige hatte sich beim 62:52 gegen Göttingen am Wochenende verletzt.

Klein ist nach Malcolm Hill und David McCray der dritte Spieler, der bei den Riesen für längere Zeit ausfallen wird. Hill hatte sich vor kurzem einen Kreuzbandriss zugezogen. McCray wird wegen einer Fußverletzung erst in den kommenden Wochen zurückerwartet.