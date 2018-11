Basketballer Malcolm Hill fällt bis Saisonende aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Für den US-Amerikaner Malcolm Hill von den MHP Riesen Ludwigsburg ist die Basketball-Saison bereits jetzt beendet. Der 23-Jährige habe sich beim Sieg gegen ratiopharm Ulm am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss zugezogen, teilte der Bundesligist am Montag mit. Das habe eine Untersuchung in der Sportklinik Stuttgart ergeben. "Für Malcolm tut mir das Ganze extrem leid. Er hat sich in den vergangenen Wochen mehr und mehr gesteigert. Wir sind sehr enttäuscht", sagte Trainer John Patrick. Hill falle mindestens bis zum Ende der Saison aus.