Basketball-CL: Ludwigsburger holten ersten Sieg

Ludwigsburg (dpa) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das erste Spiel in der Basketball-Champions-League gewonnen. Der Bundesligist siegte am Dienstag am 6. Spieltag gegen die spanischen Mannschaft UCAM Murcia 81:80 (41:41), bleibt nach dem Erfolg gegen den Tabellenführer der Gruppe A mit einem Sieg und fünf Niederlagen aber auf dem letzten Platz.

Sowohl die Ludwigsburger als auch die Spanier konnten sich in den ersten 20 Minuten nicht absetzen. Nach dem 41:41 zur Pause waren die Gäste nach dem Seitenwechsel effektiver. Kurz nach Beginn des vierten Viertels führte Murcia mit 66:58. Doch das Team von Trainer John Patrick ließ sich davon nicht entmutigen. Fünf Minuten vor dem Ende lag Ludwigsburg mit vier Zählern vorn, Lamont Jones sorgte 26 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. Der US-Amerikaner war nach Jordon Crawford (21 Punkte) mit 20 Zählern bester Scorer.