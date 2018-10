Champions League: Ludwigsburger Basketballer in der Krise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Le Mans (dpa) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben auch im dritten Champions-League-Spiel eine Niederlage kassiert. Der Basketball-Bundesligist verlor am Dienstagabend bei Le Mans Sarthe Basket aus Frankreich mit 54:64 (35:33). Wettbewerbsübergreifend war es bereits die sechste Pleite in Serie.

Nach einer soliden ersten Halbzeit (35:33) verlor das Team von John Patrick nach der Pause völlig den Rhythmus. Lediglich 19 Zähler erzielte der letztjährige Champions-League-Halbfinalist in der gesamten zweiten Halbzeit. Ludwigsburg leistete sich zu dem 18 Ballverluste. Bester Werfer bei den MHP Riesen war Owen Klassen mit 13 Punkten.

Bereits am Freitag sind die Ludwigsburger in der BBL zu Gast bei Vizemeister ALBA Berlin. In der Champion League geht es am 30. Oktober mit einem Heimspiel gegen den polnischen Club Anwil Włocławek weiter.