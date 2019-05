Vertagt: Nürnberg Falcons bangen weiter um Basketball-Lizenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Die Entscheidung zur Lizenzerteilung der Nürnberg Falcons zur Teilnahme an der Basketball-Bundesliga ist nach Angabe der Franken vertagt worden. Dies teilte der Aufsteiger am Freitag nach einer mehrstündigen mündlichen Berufungsverhandlung vor dem Schiedsgericht in Köln mit. "Der Gutachterausschuss und die BBL prüfen nach Pfingsten neu", hieß es in einer Club-Mitteilung bei Twitter. "Definitiv ein wichtiger Schritt nach vorne für uns", sagte Nürnbergs Trainer und Sportlicher Leiter Ralph Junge.

Anfang Mai erhielt der Verein aufgrund von fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und einer nicht vorhandenen Spielstätte zunächst keine Lizenz, legte gegen das Urteil allerdings Einspruch ein. Die Falcons teilten mit, dass es weiterhin um die "sichere, verlässliche Umsetzung der Spielstätte" gehe. Die Franken erhielten zuvor die schriftliche Zusage der Stadt Nürnberg zum Bau einer neuen Halle und ein weiterer Alternativ-Spielort mit der Arena in Bamberg neben der Donau-Arena Regensburg.