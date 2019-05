Braunschweigs Trainer Menz kehrt zu Science City Jena zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa) - Der frühere Basketball-Bundestrainer Frank Menz kehrt als Trainer und Sportdirektor zu Bundesliga-Absteiger Science City Jena zurück. Wie die Thüringer am Mittwoch mitteilten, erhält Menz einen Vierjahresvertrag und soll den Club in die Bundesliga zurückführen. Zuletzt war der 55-Jährige von 2016 bis 2019 Trainer des Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig und beendete dieses Engagement aus persönlichen Gründen am Saisonende. Der gebürtige Berliner Menz betreute die deutsche Nationalmannschaft von Ende 2012 bis zum Frühjahr 2014. Von 2002 bis 2006 war Menz bereits Cheftrainer in Jena.