Basketball: Jena verliert deutlich in Weißenfels

Weißenfels (dpa) - Basketball-Bundesligist Science City Jena hat seine Niederlagenserie weiter fortgesetzt und das Schlüsselspiel gegen den Mitteldeutschen Basketballclub verloren. Die Thüringer mussten sich klar mit 92:109 (36:48) geschlagen geben und bleiben in der Tabelle weiter auf dem letzten Platz.

Das Spiel begann ausgeglichen, Science City konnte das Spiel im ersten Spielabschnitt ausgeglichen gestalten. Erst kurz vor der Pausensirene konnte sich der MBC mit 23:15 erstmals ein wenig mehr absetzen. Mitte des zweiten Viertels konnte sich der MBC auf 39:24 absetzen. Jena wirkte in vielen Aktionen zu überhastet, fand dazu in der Abwehr keinen richtigen Zugriff auf die schnellen Wölfe.

Auch in der zweiten Hälfte häuften sich die Unachtsamkeiten und Fehler im Jenaer Spiel. So konnten die Hausherren ohne viel Gegenwehr in der Offensive schalten und walten wie sie wollten. Beim Spielstand von 58:38 sah sich Head Coach Björn Harmsen zu einer Auszeit gezwungen. Doch auch danach leistete sich seine Mannschaft bis zum Schlusspfiff viel zu viele Ballverluste und vermeidbare Fehler.