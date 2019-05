Tschentscher und Grote gratulieren den Towers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Basketballer des Zweitliga-Meisters Hamburg Towers sind am Dienstag vom Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und Sportsenator Andy Grote (beide SPD) im Rathaus der Hansestadt empfangen worden. Die Politiker gratulierten dem Team um Trainer Mike Taylor und den sportlichen Leiter Marvin Willoughby zum Titelgewinn sowie zum Aufstieg in die Bundesliga.

Durch den Sieg in der Playoff-Halbfinalserie über die Niners aus Chemnitz hatten die "Türme" in der vergangenen Woche den Sprung in das Oberhaus perfekt gemacht. Am Wochenende wurde dann gegen den Mitaufsteiger Nürnberg Falcons die Meisterschaft in der zweitklassigen ProA geholt. Demnächst sollen die Vertragsverhandlungen mit aktuellen und potenziellen Spielern beginnen. Anfang August startet dann die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2019/20.