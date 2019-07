Towers starten beim Meister: "Absolutes Highlight"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Towers stehen zum Auftakt der Basketball-Bundesliga vor der denkbar schwersten Aufgabe. Der Aufsteiger muss am 30. September beim Titelverteidiger FC Bayern München um die ersten Punkte in der neuen Saison kämpfen. Am 4. Oktober trifft die Mannschaft von Cheftrainer Mike Taylor im ersten Heimspiel in der edel-optics.de-Arena auf den Mitteldeutschen BC. Weiterer Höhepunkt in diesem Jahr ist das Heimspiel am 22. Dezember gegen ALBA Berlin.

"Jedes Spiel wird etwas Besonderes. Aber auswärts in München zu starten, ist ein absolutes Highlight", sagte Co-Trainer Benka Barloschky. Geschäftsführer Jan Fischer ergänzte: "Wir freuen uns natürlich sehr auf unsere erste BBL-Saison, in der wir tolle Duelle gegen Topteams und Traditionsvereine der 1. Liga sehen werden. Besonders die Partien rund um Weihnachten versprechen eine grandiose Atmosphäre."

Dabei schloss Fischer nicht aus, aufgrund der großen Nachfrage "das eine oder andere Spiel dann in einer größeren Arena auszutragen". Er betonte aber: "Unsere Heimat bleibt aber ganz klar Wilhelmsburg."