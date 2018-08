Rollstuhlbasketball-WM: DBB-Damen gegen Australien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die deutsche Damen-Nationalmannschaft kämpft am Donnerstag (14.00 Uhr) gegen Australien um den Einzug in das Halbfinale bei der Rollstuhlbasketball-WM in Hamburg. Mit dem 58:42 (30:18)-Erfolg gegen China am Mittwoch vor rund 1600 Zuschauern in der Inselparkhalle hatte sich das Team von Bundestrainer Martin Otto als Gruppensieger für die Runde der besten acht Teams qualifiziert. "Es war das, was wir uns erhofft haben, aber nicht erwartet hatten. Es war der perfekte Start", sagte Otto nach der Partie. Die DBB-Auswahl gewann alle ihre fünf Vorrundenpartien, einige davon sehr deutlich.

Allerdings warnte Otto angesichts einiger Niederlagen in der Vorbereitung vor Australien. "Sie sind körperlich sehr stark. Und ich habe meiner Mannschaft gesagt: Wenn wir morgen verlieren, dann hat uns der Sieg heute gar nichts gebracht. Aber wir haben das Viertelfinale erreicht. Und nun wollen wir den nächsten Schritt machen."