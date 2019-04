Niners Chemnitz verlieren das zweite Playoff-Halbfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Basketball-Zweitligist BV Chemnitz 99 hat in der Playoff-Halbfinalserie gegen die Hamburg Towers den 1:1-Ausgleich kassiert. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore verlor am Dienstagabend bei den Norddeutschen mit 78:81 (41:35). Das erste Duell hatten die Niners mit 87:81 gewonnen. Am Freitag (19.30 Uhr) kommt es in Chemnitz zum dritten Aufeinandertreffen. Wer in der Serie "Best of five" zuerst drei Siege schafft, hat das Finale erreicht und steigt in die Bundesliga auf. Die Sachsen erwischten den besseren Start und gingen schnell mit 12:2 in Führung (5.). Im weiteren Verlauf schmolz jedoch der Vorsprung. In der 14. Minute gelang den Hamburgern zunächst der Ausgleich (26:26). Zwar konnte sich das Pastore-Team bis zur Pause wieder etwas absetzen, im dritten Viertel erhöhte sich aber die Fehlerquote, die Niners gingen mit einem knappen Rückstand (51:52) ins letzte Viertel. In der 33. Minute lagen die Chemnitzer mit 55:64 hinten. Zwar konnte Lukas Wank zehn Sekunden vor dem Ende mit einem verwandelten Drei-Punkte-Wurf zum 78:78 ausgleichen, im Gegenzug machte Beau Beech den Sieg für die Hamburger aber perfekt. Bester Niners-Werfer war Ivan Elliott mit 15 Punkten.