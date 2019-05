Justus Hollatz erhält ersten Bundesliga-Vertrag der Towers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Basketball-Talent Justus Hollatz wird auch in den kommenden drei Jahren für Bundesliga-Aufsteiger Hamburg Towers auf Korbjagd gehen. Der 18-Jährige, der mit seinem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf im Final-Rückspiel gegen die Nürnberg Falcons entscheidenden Anteil am Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft hatte, ist zudem der erste Spieler bei den Hanseaten, der einen Vertrag für die Bundesliga erhält.

"Ich freue mich mega, in Hamburg verlängert zu haben und bin glücklich, weiter hier spielen zu dürfen", sagte Hollatz. "Ich habe hier ziemlich gute Voraussetzungen, weil ich bei den Towers in der Bundesliga und bei Wedel in der ProB Erfahrungen sammeln kann." Hollatz erhält eine Doppellizenz und darf daher auch für den Drittligisten Rist Wedel spielen.

"Für beide Seiten ist es ein besonderes Zeichen, dass der erste Erstliga-Vertrag unseres Clubs an einen Spieler geht, der den Piraten Hamburg, also unserem eigenen Nachwuchsprogramm, entspringt", sagte Towers-Geschäftsführer und -Sportdirektor Marvin Willoughby. "Er ist ein außerordentliches Talent, mit dem wir weitere Jahre daran arbeiten wollen, dass er nicht nur ein Top-Jugendspieler bleibt, sondern ein Leistungsträger in der Bundesliga wird."