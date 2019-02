Hamburg Towers wollen Playoff-Teilnahme perfekt machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Towers wollen am Wochenende die Qualifikation für die Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga perfekt machen. Der Tabellenzweite hat dabei es an einem Doppelspieltag mit zwei Liga-Neulingen zu tun. Am Freitag (20.00 Uhr) gastieren die Hamburger beim Tabellen-Vierzehnten FC Schalke 04. Am Sonntag (17.00 Uhr) haben sie gegen den Elften Artland Dragons Heimrecht.

Für das Erreichen der Playoffs fehlt nur noch ein Sieg. Diesen wollen die Hamburger möglichst schon bei den in Oberhausen spielenden Schalkern holen. "Schalke ist ein harter Gegner, der versuchen wird, uns ins Halbfeld zu zwingen, das Tempo verschleppen wird. Uns erwartet ein physisches Spiel", sagte Headcoach Mike Taylor.

Im Hinspiel in Hamburg hatten die Hanseaten lediglich ein 69:66 geschafft. Das Spiel ist im Live-Stream unter www.airtango.live zu sehen.