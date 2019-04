Hamburg Towers wollen "mit mehr Härte" zum dritten Sieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Für die Hamburg Towers kann die Losung in der Basketball-Playoffserie heute nur lauten: Sieg. Im dritten Viertelfinal-Vergleich erwartet der Hamburger Zweitligist um 19.30 Uhr die Rostock Seawolves. Beide Teams haben im Kampf um den Aufstieg je einmal gewonnen. Gesamtsieger ist, wer dreimal siegt. In der Serie "Best of five" wird es also mindestens vier Spiele geben.

Towers-Headcoach Mike Taylor fordert für das Duell in der heimischen Arena in Wilhelmsburg "mehr Härte und einen besseren Start ins Spiel". Der Trainer ist optimistisch: "Mein Glaube an die Jungs ist ungebrochen, sie haben Herz und Wille."

Die Hamburger müssen vor allem ihre Schwächen in der Defensive abstellen. "Wir haben die gegnerischen Angriffe nicht bis zum Schluss verteidigt", bemängelte Taylor. Die Arena wird erneut ausverkauft sein. In 17 Heimspielen war das bislang 15 Mal der Fall. Das vierte Spiel wird am kommenden Montag (19.30 Uhr) in Rostock ausgetragen.