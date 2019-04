Hamburg Towers wollen im Playoff-Halbfinale Ausgleich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Zweitligist Hamburg Towers will im zweiten Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen die Niners Chemnitz den Ausgleich schaffen. Die erste Partie am vergangenen Samstag hatten die Schützlinge von Cheftrainer Mike Taylor mit 81:87 verloren. Heute erwarten die Norddeutschen den Tabellenersten der Hauptrunde in der heimischen Halle in Hamburg-Wilhelmsburg. Wer zuerst drei Siege schafft, hat das Finale erreicht und steigt in die Bundesliga auf.

Im ersten Spiel bei den Sachsen hatte die Hamburger zwischenzeitlich mit zehn Punkten geführt. Deshalb sei er für das zweite Treffen "sehr positiv gestimmt, weil die Jungs und ich gesehen haben, wie Chemnitz zu besiegen ist", sagte Taylor. Die heimstarken Hamburger können ihre schlagkräftigste Mannschaft aufbieten. Das dritte Duell findet am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in Chemnitz statt.