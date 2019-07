Hamburg Towers verpflichten Kevin Yebo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Bundesliga-Basketballer der Hamburg Towers verstärken sich für ihr Premieren-Saison im Oberhaus mit Kevin Yebo. Der 23 Jahre alte Forward kommt vom Team Ehingen an die Elbe, teilten die Hanseaten am Dienstag mit. "Kevin ist rasend schnell zu einem der Top-Talente aufgestiegen, er war die treibende Kraft hinter dem überraschenden Playoff-Einzug von Ehingen", sagte Towers-Headcoach Mike Taylor über den Zugang. Yebo hat in der abgelaufenen ProA-Saison nach Towers-Angaben im Schnitt 15,2 Punkte und starke 9,5 Rebounds bei einer Trefferquote von 54,2 Prozent aus dem Feld erzielt.

"Kevin ist ohne Zweifel eines der größten Talente im deutschen Basketball und der Beleg dafür, dass auch Leute, die in der Jugend nur in der zweiten Reihe waren, nach oben kommen können, weil sie Motivation und Ehrgeiz entwickelt haben", sagte Marvin Willoughby, der Geschäftsführer und Sportdirektor der Towers. Und ergänzte: "Wir hoffen, dass wir uns mit ihm gemeinsam in der BBL etablieren können." Yebo erhält bei den Hamburgern das Trikot mit der Rückennummer 53.