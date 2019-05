Hamburg Towers verlieren erstes Playoff-Finale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Die Hamburg Towers haben das erste Spiel im Playoff-Finale der 2. Basketball-Bundesliga verloren. Die Hanseaten unterlagen am Donnerstagabend bei den Nürnberg Falcons mit 87:90 (40:52). Beste Towers-Werfer im Duell der Bundesliga-Aufsteiger waren Beau Beech und Jannik Freese mit je 15 Punkten. Bereits am Samstag treffen die beiden Teams in Hamburg zur entscheidenden Partie aufeinander.

Das Playoff-Finale in der ProA hat sportlich keinen großen Wert mehr. Beide Mannschaften stehen als Aufsteiger in die Bundesliga bereits fest, seitdem sie ihre Halbfinal-Duelle für sich entschieden. Die Towers hatten sich gegen die Niners aus Chemnitz erst am Dienstag durchgesetzt, die Nürnberger waren gegen die Academics Heidelberg erfolgreich.