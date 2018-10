Hamburg Towers feiern gegen Paderborn dritten Heimsieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Basketball-Zweitligist Hamburg Towers hat den dritten Heimsieg dieser Saison verbucht. Die Mannschaft von Chefchoach Mike Taylor bezwang die zuvor in drei Partien ungeschlagenen Uni Baskets Paderborn vor 3400 Zuschauern in der ausverkauften Edel-optics-Arena mit 95:68 (53:41). "Ich kann verstehen, warum Paderborn in diesem Jahr Erfolg hat und mag sehr, wie sie spielen. Umso stolzer bin ich auf den Auftritt meiner Mannschaft", betonte der Coach. Bester Werfer bei den Hamburgern war erneut Beau Beech mit 19 Punkten. Das nächste Spiel steht für die Towers am 4. November (17.00 Uhr) bei den Artland Dragons in Quakenbrück an.