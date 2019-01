Hamburg Towers erstmals mit Hauptsponsor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Basketball-Zweitligist Hamburg Towers hat seinen ersten Hauptsponsor seit der Gründung des Profiteams 2014 präsentiert. Bis einschließlich der Saison 2021/22 wird der Club von der VTG (börsennotiertes Eisenbahn-Logistik- und Waggonvermiet-Unternehmen) unterstützt.

"Seit Jahren haben wir die Bestrebung, einen Partner auf höchster Sponsoringebene zu finden, der uns auch in die Bundesliga begleitet, sofern wir die sportliche Qualifikation schaffen", sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby in einer Mitteilung am Donnerstag. VTG wird sich auf der Trikotbrust, der Mittelkreis- und Bandenwerbung, aber auch bei Spieltagsaktionen, PR-Maßnahmen und auf den Social-Media-Kanälen der Hamburg Towers zeigen.

Lob für die Zusammenarbeit erhielten die Hamburg Towers von Innen- und Sportsenator Andy Grote: "Das Engagement der VTG ist ein großer Wurf für die Towers und zugleich Rückenwind auf dem Weg in die erste Liga." Die Hamburg Towers liegen trotz der 83:89-Auswärtsniederlage am Mittwochabend bei den Nürnberg Falcons weiter auf Platz zwei der ProA.