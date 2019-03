Feueralarm unterbricht Spiel der Chemnitzer Basketballer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Chemnitz (dpa/sn) - Das Basketball-Spitzenspiel der Niners Chemnitz in der 2. Basketball-Bundesliga bei den Hamburg Towers ist am Samstag im zweiten Viertel für rund 20 Minuten unterbrochen worden. Wegen eines Feueralarms musste die Halle komplett evakuiert werden. Ein Rauchmelder in der Küche hatte aufgrund geringfügiger Rauchentwicklung angeschlagen. Vor 3400 Zuschauern in der edl-optics.de-Arena gewannen die Sachsen mit 80:77 (45:40) und bauten ihren Vorsprung als Tabellenführer vor Verfolger Hamburg auf acht Zähler aus.