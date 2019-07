BG Baskets Hamburg verlängern mit Nationalspielerin Patzwald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Rollstuhlbasketballer der BG Baskets Hamburg treiben ihre Kaderplanung für die kommende Bundesliga-Spielzeit voran. So haben die Hanseaten den Vertrag mit Nationalspielerin Anne Patzwald um ein Jahr verlängert, wie sie am Dienstag mitteilten. Anne Patzwald geht damit beim HSV-Top-Team in ihre vierte Spielzeit.

"Anne ist für uns eine extrem wichtige Spielerin", sagte David Schulze, Koordinator der BG Baskets im HSV. "Wir sind froh, mit ihr in die nächste Saison zu gehen und unterstützen sie natürlich auch bei den Vorbereitungen auf die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio."

Die 30-Jährige war nach den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro aus Warendorf in die Hansestadt gewechselt. "Ich blicke bereits auf drei erfolgreiche und spannende Jahre bei den BG Baskets zurück. Nun freue ich mich sehr, auch weiterhin hier in Hamburg zu spielen und ein Teil des Teams zu sein", meinte die Silbermedaillen-Gewinnerin von 2016.