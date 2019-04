Basketball: Towers erzwingen Entscheidungsspiel um Aufstieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Towers haben ihre Chance auf den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga gewahrt. Das Team von Headcoach Mike Taylor setzte sich am Sonntag im Playoff-Halbfinale der 2. Bundesliga Pro A gegen die Niners Chemnitz mit 98:96 (53:45) durch. Nach vier Partien der "Best of five"-Serie steht es nun 2:2. Die Entscheidung über den Aufstieg fällt damit am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) in Chemnitz.

Zwei Tage nach dem deutlichen 63:84 bei den Sachsen zeigten sich die Hamburger vor 3400 Zuschauern in der edel-optics.de-Arena stark verbessert. Beau Beech war mit 18 Punkten der erfolgreichste Werfer der Hanseaten. Ein starkes Spiel zeigte auch der erst 18 Jahre alte Justus Hollatz, der 16 Punkte beisteuerte. Die Gäste hatten in Ivan Cornelious Elliott Jr. (26 Punkte) ihren besten Schützen.