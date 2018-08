Basketball-Nationalspieler Schröder: Meistertitel im 3x3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - NBA-Star Dennis Schröder hat mit seinem Team den deutschen Meistertitel in der Basketball-Variante 3x3 gewonnen. Der 24 Jahre alte Aufbauspieler und "Der Stamm Flex" aus Aachen setzten sich in der Verlängerung des Finals der German Championship am Samstagabend auf dem Spielbudenplatz in Hamburg durch. Für die Entscheidung zum 17:15 gegen das Team "Klutsh" aus Nordrhein-Westfalen sorgte Schröder selbst.

Beim 3x3 spielen jeweils drei Spieler in einem Team auf insgesamt nur einen Korb, die Spielform wird 2020 in Tokio ins olympische Programm aufgenommen.

Bei den Damen siegten die "InternationalHomies 2" (Niedersachsen) gegen das mit Spielerinnen aus ganz Deutschland besetzte Team "Arnolds Ladies" mit 18:9. "Das war eine herausragende Meisterschaft, mit hervorragenden sportlichen Leistungen. Der Spielbudenplatz war ideal", fasste DBB Vizepräsident Stefan Raid die zwei Wettkampftage zusammen und betonte: "Dass Dennis Schröder so spontan mitgespielt hat, war natürlich ein zusätzliches, unerwartetes Bonbon."

"Das ist der Basketball, mit dem ich aufgewachsen bin", sagte Schröder, der bereits 2016 deutscher Meister geworden war. "Im Sommer spiele ich immer noch gerne, weil man hier mal neue Moves ausprobieren kann, die man in der Halle nicht machen würde. Bei der nächsten deutschen Meisterschaft wäre ich gerne wieder dabei."

Schröder weilte nach eigenem Bekunden aus einem privaten Grund in der Hansestadt und hatte sich erst am Freitagabend bei einem Bekannten gemeldet mit der Frage, ob er mitspielen dürfe. "Ich habe dann meinen Platz für ihn geräumt", sagte Teamkapitän Dia Soliman.

Schröder war diesen Sommer in der NBA von den Atlanta Hawks zu den Oklahoma City Thunder transferiert worden. Mit der Nationalmannschaft im klassischen Basketball strebt er die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in China an, dort werden auch Tickets für das olympische Turnier 2020 vergeben.