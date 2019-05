Aufstiegsfeier mit Titel: Hamburg Towers gegen Falcons

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Sportlich geht es für die Hamburg Towers im letzten Saisonspiel um den Titel in der 2. Basketball-Bundesliga. Doch die zweite Partie im Playoff-Finale der ProA heute gegen die Nürnberg Falcons dient vor allem als Aufstiegsfeier für die Fans. 3400 Zuschauer werden in der Halle im Stadtteil Wilhelmsburg erwartet.

Das Playoff-Finale in der ProA hat sportlich keinen großen Wert mehr. Beide Mannschaften stehen als Aufsteiger in die Bundesliga fest, seitdem sie ihre Halbfinal-Duelle für sich entschieden haben. Die Towers hatten sich gegen die Niners aus Chemnitz am Dienstag durchgesetzt, die Nürnberger waren gegen die Academics Heidelberg erfolgreich. Das erste Finale gegen die Franken hatten die Towers am Donnerstagabend mit 87:90 verloren.