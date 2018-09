Erneut verloren: Deutsche Basketballer Vierter beim Supercup

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die deutschen Basketballer haben auch ihr zweites Spiel beim Supercup verloren und das Vorbereitungsturnier in Hamburg auf dem vierten und letzten Platz beendet. Einen Tag nach der Halbfinal-Niederlage gegen die Türkei musste sich die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl im Spiel um den dritten Rang am Samstag Italien mit 62:71 (34:36) geschlagen geben. Vor 3289 Zuschauern in der ausverkauften Arena war NBA-Profi Dennis Schröder mit 21 Punkten bester deutscher Werfer. Der 24-Jährige von den Oklahoma City Thunder hatte bereits am Freitag mit 32 Zählern und 14 Assists geglänzt.

Der Supercup diente der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes zur Vorbereitung auf die WM-Qualifikation in der kommenden Woche. Auf dem Weg zur Endrunde im nächsten Jahr in China geht es am Donnerstag nach Estland und drei Tage später in Leipzig gegen Israel. Dabei besitzt Deutschland mit bislang sechs Siegen aus sechs Erstrundenspielen eine hervorragende Ausgangslage für den Sprung zur Weltmeisterschaft.