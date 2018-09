Basketballer wollen letzten Schritt zur WM-Qualifikation

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die deutschen Basketballer wollen die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 vorzeitig perfekt machen. Ein Sieg gegen Israel heute in Leipzig reicht dem Team um NBA-Profi Dennis Schröder für den Sprung zum Turnier in China. Mit bislang sieben Erfolgen aus sieben Spielen liegt die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl an der Spitze der europäischen Qualifikationsgruppe L. Zuletzt war der Deutsche Basketball Bund vor acht Jahren bei einer Weltmeisterschaft dabei. Angeführt von Superstar Dirk Nowitzki gelang 2002 beim Weltturnier in den USA mit Bronze der bislang größte WM-Erfolg.