BG Göttingen schafft Klassenerhalt in der Basketball-BL

Crailsheim (dpa) - Die BG Göttingen hat ihre Negativserie beendet und vorzeitig den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga geschafft. Nach zwölf Niederlagen in den vergangenen 13 Spielen gewannen die Niedersachsen am Freitagabend mit 88:63 (47:28) beim Tabellenvorletzten Hakro Merlins Crailsheim und können dadurch an den beiden letzten Spieltagen der Hauptrunde nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.

Herausragender Spieler der Partie war der Göttinger Michael Stockton. Dem Sohn der NBA-Legende John Stockton gelangen vor den Augen seines Vaters in der Halle 24 Punkte. "Ich freue mich sehr für unsere Fans und unsere Verantwortlichen. Göttingen ist eine Basketball-Stadt. Ich bin stolz auf die Jungs", sagte der 29-Jährige nach dem Spiel in einem "MagentaSport"-Interview.