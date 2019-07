BG Göttingen holt Daniel William Loh aus den USA zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den deutschen Forward-Spieler Daniel William Loh für ein Jahr unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige wurde in Frankfurt am Main geboren und spielte in den vergangenen vier Jahren für das Rollins College in Florida/USA. "Daniel ist ein sehr athletischer Spieler voller Energie, der uns im Training auf der Big-Man-Position helfen wird", sagte Trainer Johan Roijakkers. Die Göttinger haben nun für die kommende Saison acht Spieler unter Vertrag. Stephan Haukohl, Jacob Albrecht, Joanic Grüttner Bacoul, Pendarvis Williams und Derek Willis werden den Verein deshalb verlassen, teilte die BG am Montag mit.