Gießens Basketballer holen Brandon Thomas als Bell-Ersatz

Gießen (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat auf den monatelangen Ausfall von Routinier David Bell reagiert und den erfahrenen Brandon Thomas als Ersatz verpflichtet. Der 34 Jahre alte Flügelspieler erhielt am Donnerstag bei den Mittelhessen zunächst einen befristeten Vertrag, dessen Dauer der Verein nicht genau mitteilte. "Brandon ist ein erfahrener und athletischer Spieler", sagte 46ers-Cheftrainer Ingo Freyer über den Neuzugang. "Er ist mit einem guten Wurf ausgestattet und kann zudem auf mehreren Positionen eingesetzt werden, was uns noch variabler macht."

Thomas absolvierte in seiner Karriere bereits 221 Bundesligaspiele für Braunschweig (2009-2011), die Artland Dragons (2011-2012 und 2013-2015) sowie den FC Bayern München (2012-2013). Zuletzt spielte der in Bitburg geborene Amerikaner in Argentinien für Regatas Corrientes. "Er war direkt begeistert von unserem Club und wir sind ihm dankbar, dass er uns in den kommenden Monaten zur Verfügung steht und Teil unseres Teams wird", sagte Gießens Geschäftsführer Heiko Schelberg.