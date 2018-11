Gießen feiert Derbysieg und Tabellencoup

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Für eine Nacht durften die Profis der Gießen 46ers eine beinahe sensationelle Momentaufnahme genießen. Das Team um Center John Bryant feierte mit dem 91:90 über die Fraport Skyliners aus Frankfurt nicht nur einen prestigeträchtigen Derbysieg in der Bundesliga, sondern zog für eine Nacht sogar an den Basketball-Größen ALBA Berlin und Brose Bamberg vorbei auf Tabellenplatz zwei. "Ich bin froh, dass wir das Derby gewinnen konnten. Es war eine absolute Teamleistung", sagte Gießens Trainer Ingo Freyer am Samstag nach dem Herzschlagfinale, das die Gastgeber erst in letzter Sekunde für sich entschieden.

Sechs Spiele, acht Siege: Das Überraschungsteam aus Gießen nimmt derzeit klar Kurs auf die Playoffs. "Es ist immer hart gegen Frankfurt zu spielen. Umso mehr freut es mich vor allem hier in Gießen gewinnen zu können", sagte Freyer, der unter der Woche seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2021 verlängert hatte. Der Sieg sei "sehr wichtig" für die kommenden Wochen.

Der herausragende Bryant lieferte neben 17 Punkten auch elf Rebounds und neun Assists. Nach dem Traumstart will Gießen bis Weihnachten weitere wertvolle Punkte einfahren und damit einen großen Schritt in Richtung der ersten Playoff-Teilnahme seit 2004 machen. Das Duell mit Meister FC Bayern in der kommenden Woche geht derzeit problemlos als deutsches Spitzenspiel durch.