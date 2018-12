Gegner für Frankfurter Basketballer im EuroCup stehen fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Basketballer der Skyliners Frankfurt treffen zum Auftakt der Top-16-Runde im EuroCup auf Kuban Krasnodar. Die Russen gastieren am 8. Januar in der Fraport Arena. Am 16. Januar kommt es für die Hessen zum Duell mit dem französischen Vertreter LDLC Asvel Villeurbanne. Dritter Gegner in der Gruppe F ist der Bundesligarivale ratiopharm Ulm. Das Hinspiel steigt am 30. Januar, teilten die Frankfurter am Donnerstag mit. Die beiden besten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. "Es ist spannend, diese Herausforderung anzunehmen und den nächsten Schritt zu machen. Ich hoffe, wir schaffen es, die Top 8 zu erreichen. Das wird schwierig, aber alles ist möglich", sagte Skyliners-Trainer Gordon Herbert.