Fraport Skyliners verkünden Ausstieg aus E-Sports-Bereich

24. Januar 2019 14:17 Basketball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners aus Frankfurt hat das Ende seines E-Sports-Engagements verkündet. Der Club werde seine Kräfte "auf den laufenden Spielbetrieb sowie seine zahlreichen weiteren Projekte in der Rhein-Main-Region konzentrieren", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Skyliners hatten im November 2017 nach eigener Angabe als weltweit erster Club eine Basketball-Videospielmannschaft gestartet, die offiziell einem professionellen Sportclub angehört. Nach gut einem Jahr soll damit nun Schluss sein.

"Für uns ist nun der Punkt gekommen, an dem wir deutlich investieren und auch zu anderen eSport-Spielen wechseln müssten, um uns weiterentwickeln zu können. Dazu sind wir derzeit nicht bereit", begründete Frankfurts Vertriebsleiter Yannick Krabbe. Man verabschiede sich nicht für immer, sondern "für den Moment".