Kämpferische Töne der Hamburg Towers nach Auftaktniederlage

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Towers zeigen sich trotz der 81:87-Auftaktniederlage bei den Niners Chemnitz am Samstagabend vor 28170 Zuschauern in der Halbfinal-Serie "best of five" um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga zuversichtlich. "Das war ein wirklich gutes Spiel von zwei Top-Mannschaften. Glückwunsch und Respekt an Chemnitz. Am Ende war unser Tank leer, wir haben defensiv zu viele Fehler begangen und offene Dreier abgegeben", sagte Towers-Cheftrainer Mike Taylor, dessen Team mit einer 10-Punkte-Führung in das Schlussviertel gegangen war.

"Dennoch bin ich stolz auf unseren Kampfgeist, in Hamburg werden wir uns zurückkämpfen", betonte der Coach weiter. Bester Towers-Werfer war Beau Beech, der 21 Punkte erzielte. Das zweite Spiel des Spitzenreiters nach der Punkterunde gegen die viertplatzieren Hanseaten findet am Dienstag (19.30 Uhr) in der edel-optics.de-Arena der Hansestadt statt.