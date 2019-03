Eisbären Bremerhaven verpflichten Basketball-Profi Moore

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven hat sich im Abstiegskampf noch einmal verstärkt. Der Tabellenletzte nahm für die restlichen neun Saisonspiele den US-Amerikaner Armani Moore unter Vertrag genommen. Dies teilte der Club am Sonntag mit. Der 24-Jährige spielte in der vergangenen Saison beim Bundesliga-Konkurrenten EWE Baskets Oldenburg und kam zuletzt für die New Zealand Breakers in Neuseeland zum Einsatz. Die Eisbären empfangen am Samstag (20.30 Uhr) medi Bayreuth.